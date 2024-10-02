الرئيس الصيني يهنئ إيشيبا على انتخابه رئيسا لوزراء اليابان

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج برسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا، عقب انتخابه في البرلمان اليوم السابق.

وقال شي في رسالته - حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين المركزية اليوم الأربعاء - إنه يرغب في تعزيز العلاقات الثنائية "الاستراتيجية والمفيدة للطرفين" والسعي نحو بناء علاقات بناءة ومستقرة.

وأضاف شي - الذي وصف الصين واليابان بأنهما "جارتان يفصل بينهما شريط من المياه" - أنه يتعين على البلدين أن "يتبعا مسار التعايش السلمي والصداقة لجميع الأجيال والتعاون المفيد للطرفين والتنمية المشتركة" من أجل المصالح الأساسية لشعبيهما.

وهنأ رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، إيشيبا، قائلا، في رسالته، إن البلدين يجب أن يعززا الثقة المتبادلة والتعاون.

