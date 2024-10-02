بلينكن: الولايات المتحدة تأمل في تعزيز علاقات "دائمة" مع رئيس الوزراء الياباني الجديد

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، شيجيرو إيشيبا بتولي منصب رئيس وزراء اليابان، معربا عن أمله في تعزيز "الشراكة الدائمة" بين البلدين في ظل حكومته.

وقال بلينكين - في نقلته وكالة الأنباء اليابانية كيودو - "نحن متحمسون لمواصلة تعزيز أولوياتنا المشتركة لصالح شعبنا والعالم".

وكان البرلمان الياباني قد أكد تعيين إيشيبا رئيسا للوزراء بعد فوزه بانتخابات لقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.

وأشارت الوكالة اليابانية إلى أنه من خلال التعاون مع حكومة سلف إيشيبا، فوميو كيشيدا، سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعزيز شبكة واشنطن من التحالفات والشراكات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وخلال اجتماع عقد في مقر إقامته الخاص في ديلاوير الشهر الماضي، أشاد بايدن بقيادة كيشيدا باعتبارها تشكل تحالفا أقوى من أي وقت مضى بين البلدين، مما يعزز قدرات الدفاع اليابانية ويزيد من نفوذها في الشؤون العالمية.

وقال إيشيبا - الذي شغل منصب وزير الدفاع سابقا والبالغ من العمر 67 عاما - إنه عمل طوال حياته على حماية الأمن القومي وكان يدافع منذ فترة طويلة عن الحاجة إلى مراجعة اتفاقية ثنائية طويلة الأمد التي تحدد قواعد العمليات العسكرية الأمريكية في اليابان.

