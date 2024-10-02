رئيس وزراء اليابان الجديد يؤكد لبايدن ضرورة مواصلة تعزيز التحالف

بحث رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن سبل مواصلة تعزيز التحالف بين البلدين، مؤكدا أنه يتبع المسار الذي حدده مع رئيس الوزراء الياباني السابق فوميو كيشيدا في توسيع التحالف بشكل أقوى.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن إيشيبا قوله، خلال محادثة هاتفية، إنه يتطلع إلى تعزيز تحالف البلدين، ويعتزم اتباع المسار الذي حدده هو وكيشيدا في توسيع التحالف الثنائي وتعزيزه بشكل أكبر.

وأكد إيشيبا، الذي وصف الوضع الأمني ​​الذي تواجهه البلاد بأنه "الأشد خطورة منذ الحرب العالمية الثانية"، الحاجة إلى تعزيز دفاعات اليابان سواء من حيث الحجم (الإنفاق) أو الجوهر.

وخلال محادثتهما، التي استمرت حوالي 15 دقيقة، تطرق الزعيمان إلى أهمية التعاون المتعدد الأطراف الذي يشمل كوريا الجنوبية، وهي حليف رئيسي آخر للولايات المتحدة في آسيا، بالإضافة إلى شركاء آخرين.

وقال إيشيبا "نريد تعزيز شبكة الدول ذات التفكير المماثل"، متطرقًا إلى إطار الرباعية الذي يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى التعاون الثلاثي مع الفلبين، وأضاف أنه وبايدن اتفقا أيضًا على التنسيق الوثيق في حل قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية في السبعينيات والثمانينيات، بالإضافة إلى ذلك، شارك إيشيبا وبايدن "مخاوفهم الجادة" بشأن احتمال اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط في أعقاب الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل وأدانوا بشدة التصعيد، وفقًا للحكومة اليابانية.

بدوره، ذكر البيت الأبيض أن بايدن اتصل بإيشيبا، وأكد أن التحالف كان بمثابة "حجر الزاوية للسلام والازدهار الإقليمي" لأكثر من 7 عقود ويصل الآن إلى آفاق جديدة.