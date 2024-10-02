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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بحضور المحافظ.. مديرية الشباب بشمال سيناء تنظم يومًا رياضيًا بالصالة المغطاة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يشارك في يوم رياضي بالعريش
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شهدت الصالة المغطاة في مدينة العريش، أمس، يومًا رياضيًا نظمته مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء.

وحضر الفعالية اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بينهم العميد اسامة الغندور، سكرتير عام المحافظ، وإيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، بإلإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما شارك المحافظ مباراة استعراضية لكرة الطائرة وكرة القدم بين القيادات التنفيذية بالمحافظة وهي خطوة تعكس دعم القيادات التنفيذية للأنشطة الشبابية، ووسط أجواء مفعمة بالفرح.

الجدير بالذكر يعد اليوم الرياضي جزءًا من سلسلة الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي والشبابي في سيناء، وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية.

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