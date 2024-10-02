إعلام إسرائيلي: تضرر 100 منزل على الأقل بمدينة هود هشارون

نقلت فضائية “القاهرة الإخبارية” عن وسائل إعلام إسرائيلي، القول إن هناك تضررا لـ100 منزل على الأقل بمدينة هود هشارون وسط إسرائيل بسبب الهجوم الإيراني.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلي أن هناك إصابة عدد من الجنود في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان.

كما أفادت بأن هناك مقتل جندي متأثرا بإصابة تعرض لها على الجبهة الشمالية في حدث أمني على الحدود مع لبنان.