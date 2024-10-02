إرسال مخدرات ضبطت بحوزة 7 عناصر إجرامية في الجيزة للمعمل الكيميائي

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بإرسال كمية من المواد المخدرة، ضبطت بحوزة 7 عناصر إجرامية بمنطقة بولاق الدكرور، إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على 7 عناصر إجرامية لقيامها بالاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البودر والآيس قبل ترويجها على المتعاطين.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما وردت معلومات، تفيد قيام تشكيل عصابى مكون من 7 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لـ 3 منهم معلومات جنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة الآيس البودر، متخذين من دائرة القسم محل سكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية مكبرة من ضبطهما، وبحوزتهم 7.5 كيلو جرام لمخدر البودر2.5 كيلو جرام لمخدر الآيس 2 فرد محلى عدد من الطلقات، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 8.750 مليون جنيه تقريبا، وتولت النيابة العامة التحقيق.