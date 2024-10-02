شمال سيناء تشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة»

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنفيذ سلسلة لقاءاتها التعريفية للبرنامج القيادي "ريحانة" الذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، بمراكز شباب المحافظة ضمن مبادرة "بداية" لخطة شهر أكتوبر، بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش وتنظمه إدارة تنمية النشء بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

أكد حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أهمية البرنامج القيادي «ريحانة» والذي يعمل على تمكين الفتيات وزيادة وعيهن، وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن، وتضمنت الجلسات تعريف الفتيات بمبادرة ريحانة وسبب تسميتها بذلك، وشرح الأهداف التى تسعى المبادرة إلى تحقيقها، والتعرف على مهارات التواصل وأهميتها في الحياة.

يناقش برنامج "ريحانة" عددا من المحاور الهامة التي تخص الفتاة منها، الإتيكيت، والتغذية السليمة، والقيادة النسوية الجوانب الصحية للفتيات، وريادة الأعمال، والحقوق القانونية والرياضة والمشاركة في الحياة السياسية.