النيابة تطلب التحريات في واقعة إقدام فتاة على إنهاء حياتها بالمرج

أمرت نيابة المرج، بطلب تحريات المباحث في قيام فتاة بالتخلص من حياتها عقب إلقاء نفسها من أعلى عقار حزنًا على وفاة والدها، لسماع أقوالهم حول الواقعة، كما أمرت استدعاء أسرتها للاستماع لأقوالهم.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة متوفاة أسفل عقار بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين أن فتاة في العقد الثالث من العمر ألقت بنفسها من أعلى عقار.

وأضافت التحريات أن الفتاة كانت تعاني من مرض نفسي بسبب حزنها الشديد على وفاة والدها

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.