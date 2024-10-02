تحقيقات موسعة في واقعة ضبط بواب عمارة تحرش بطفل داخل الأسانسير بمدينة نصر

فتحت الجهات المختصة، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط، بواب بتهمة بالتحرش بطفل أجنبي داخل أسانسير في منطقة مدينة نصر، للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بشارع النزهة بنطاق قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بقيام بواب العقار بالتحرش بطفلة البالغ من العمر 5 سنوات داخل الأسانسير.

على الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وبعمل التحريات تبين أن المتهم استغل تواجد الطفل بمفرده داخل الاسانسير وقام بملامسه أجزاء حساسة في جسدة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الأمن، أن الطفل يحمل جنسية دولة أجنبية.

بدورها حررت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، محضراً بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.