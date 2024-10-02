اليوم.. مجلس النواب يعقد أولى جلساته في دور الانعقاد الخامس

يبدأ مجلس الشيوخ جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول اليوم الأربعاء، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول فى الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء، حيث تشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤١٢ لسنة ٢٠٢٤بدعوة المجلس للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول.

ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة وكذلك تلاوة الرسائل التى تلقاها مجلس الشيوخ.