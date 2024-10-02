اليوم.. مجلس النواب يعلن قوائم تشكيل اللجان النوعية

يعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة عن قوائم تشكيل اللجان النوعية.

وتشهد الجلسة العامة اليوم الأربعاء، فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

وفي الجلسة الثانية، سيعلن رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

وفي الجلسة الثالثة يعلن رئيس مجلس النواب عن نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

وبموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.