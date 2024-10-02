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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
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تراجعت  أسعار الذهب، في محلات و أسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، تراجعا طفيفا ، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر ، على خلفية تراجعها في البورصات العالمية خلال تداولات الأمس ، نتيجة زيادة التوقعات بمزيد من خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 “  الأكثر تداولا  وإقبالا في محلات الصاغة بمصر ”  نحو 3590 جنيها للبيع و3580 جنيها للشراء بدون مصنعية.

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 “ أغلى و أعلى الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة بمصر ” نحو 4102.75 جنيه للبيع و4091.5 جنيه للشراء.

وسجل جرام  الذهب عيار 22 بداية اليوم في مصر نحو 3750.5 جنيها للشراء ، مقابل نحو 3761 جنيها للبيع .

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في مصر 3068.5 جنيه للشراء  ، و  3077.25 جنيه للبيع .

وتراجع  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في الصاغة المصرية نحو  2386.75 جنيه للشراء، و 2393.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر 2045.75 جنيه للشراء ، وحوالي  2051.5 جنيه للبيع . 

 وانخفض  سعر جرام  الذهب عيار 9 اليوم في مصر إلى 1534.25 جنيه للشراء ، و1538.5 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الذهب “ و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب” بداية اليوم  28640 جنيها للشراء ، مقابل نحو  28720 جنيها للبيع.

و عن سعر الذهب بالدمغة و المصنعية، فتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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