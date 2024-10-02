رئيس الوزراء اليابانى يكشف النقاب عن تشكيلة حكومته الجديدة

كشف رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الثلاثاء، النقاب عن تشكيلة حكومته الجديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم الإبقاء على يوشيماسا هاياشي في منصب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، وتم تعيين تاكيشي إيوايا وزيرا للخارجية، ومينورو كيوشي وزيرا للأمن الاقتصادي، ويوجي موتو وزيرا للاقتصاد والتجارة والصناعة، وتاكامارو فوكوكا وزيرا للصحة.

وتم إسناد وزارة المالية لأمين مجلس الوزراء الياباني السابق كاتسونوبو كاتو، بينما تولى وزير الدفاع الياباني الأسبق جين ناكاتاني حقيبة الدفاع.

كان إيشيبا قد أكد - خلال أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه رئاسة وزراء البلاد خلفا لفوميو كيشيدا - أن أولوية حكومته هي الإصلاح السياسي واستعادة كسب ثقة المواطنين في أعقاب فضيحة التمويلات السياسية التي طالت حزبه الحاكم، وتعزيز الإمكانات الدفاعية لبلاده.

وكان البرلمان الياباني بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) قد انتخب إيشيبا - الذي يتولى زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم - رئيسا للوزراء خلفا لفوميو كيشيدا.

وأعلن إيشيبا أمس أنه يعتزم الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في الخامس عشر من الشهر ذاته.