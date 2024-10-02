ترامب: عندما كنت رئيسا كانت إيران تحت السيطرة الكاملة والآن العالم يحترق

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أداء الإدارة الأمريكي الحالية على خلفية الهجوم الإيراني الصاروخي على إسرائيل.

وقال ترامب في بيان صحفي: "العالم يحترق ويخرج عن السيطرة. ليس لدينا قيادة، ولا أحد يدير البلاد. لدينا رئيس غير موجود هو جو بايدن، ونائبة الرئيس غائبة تماما، كامالا هاريس مشغولة جدا بجمع التبرعات في سان فرانسيسكو، المدينة التي دمرتها هي وجافين نوسوم تماما، وتنظيم عمليات التقاط صور مزيفة. لا أحد مسؤول وليس من الواضح حتى من هو الأكثر ارتباكا: بايدن أم كامالا. لا أحد منهما لديه أي فكرة عما يحدث".

وأضاف: "عندما كنت رئيسا، كانت إيران تحت السيطرة الكاملة. كانت متعطشة للمال، ومحاصرة بالكامل، ويائسة لإبرام صفقة. أغرقتهم كامالا بالأموال الأمريكية، ومنذ ذلك الحين، كانوا يصدرون الإرهاب في كل مكان، ويفككون الشرق الأوسط".

وتابع ترامب: "تحت حكم الرئيس ترامب، لم تكن لدينا حرب في الشرق الأوسط، ولا حرب في أوروبا، ولا في آسيا، ولا تضخم، ولا كارثة في أفغانستان. بدلا من ذلك، كان لدينا السلام. الآن، تشتعل الحرب أو التهديد بالحرب في كل مكان، وهناك شخصان غير كفؤين يديران هذا البلد ويقوداننا إلى شفا الحرب العالمية الثالثة. لن تثق في جو أو كامالا حتى لإدارة مكان لبيع عصير الليمون، ناهيك عن قيادة العالم الحر".

وأكد ترامب أن "ليس من المستغرب أن تريد إيران بشدة أن تصبح كامالا هاريس رئيسة، لأنهم يدركون أنه، طالما بقيت هي في السلطة، سيمكنهم الاستفادة من أمريكا. ولهذا السبب حاولوا استهدافي".

وختم ترامب: "لو كنت في السلطة لما حدث السابع من أكتوبر، ولما حدث ما حدث بين روسيا وأوكرانيا، ولما حدث الانسحاب الفاشل من أفغانستان، ولما حدث التضخم. ولو فزت، فسوف يعم السلام العالم مرة أخرى. ولو حصلت كامالا على أربع سنوات أخرى، فسوف يحترق العالم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء أن إيران أطلقت مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وطلب المتحدث باسم الجيش من الإسرائيليين البقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بدقة.