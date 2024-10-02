ads
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفيرة الأمريكية لدى العراق: الهجمات على البعثات الدبلوماسية في بغداد "يجب أن تتوقف"

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانسكي إن الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد "يجب أن تتوقف"

وذكرت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي، في موقع X، أنه "قد شُنّ الليلة الماضية هجوم على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية، ولحسن الحظ، لم تقع أي إصابات".

وأعربت رومانسكي عن تقديرها لاستجابة الحكومة العراقية السريعة للهجوم، مجددة طلب التعاون معهم لحماية موظفي ومرافق البعثات الدبلوماسية وشركاء التحالف. كما دعت إلى ضرورة توقف هذه الهجمات.

وكان قصف صاروخي قد استهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وهي القاعدة التي ينتشر فيها مستشارو التحالف الدولي، ما أدى إلى تعليق بعض الرحلات الجوية في المطار قبل أن تعلن السلطات العراقية استئنافها.

وقالت مصادر أمنية إن عددا من صواريخ الكاتيوشا سقط قرب قاعدة فكتوريا وفي محيط مطار بغداد الدولي انطلاقا من مناطق مفتوحة في غرب العاصمة قبل أن تسقطها منظومة السي رام التي تحمي القاعدة.

السفيرة الأمريكية العراق الهجمات البعثات الدبلوماسية بغداد السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانسكي