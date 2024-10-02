السفيرة الأمريكية لدى العراق: الهجمات على البعثات الدبلوماسية في بغداد "يجب أن تتوقف"

قالت السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانسكي إن الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد "يجب أن تتوقف"

وذكرت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي، في موقع X، أنه "قد شُنّ الليلة الماضية هجوم على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية، ولحسن الحظ، لم تقع أي إصابات".

وأعربت رومانسكي عن تقديرها لاستجابة الحكومة العراقية السريعة للهجوم، مجددة طلب التعاون معهم لحماية موظفي ومرافق البعثات الدبلوماسية وشركاء التحالف. كما دعت إلى ضرورة توقف هذه الهجمات.

وكان قصف صاروخي قد استهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وهي القاعدة التي ينتشر فيها مستشارو التحالف الدولي، ما أدى إلى تعليق بعض الرحلات الجوية في المطار قبل أن تعلن السلطات العراقية استئنافها.

وقالت مصادر أمنية إن عددا من صواريخ الكاتيوشا سقط قرب قاعدة فكتوريا وفي محيط مطار بغداد الدولي انطلاقا من مناطق مفتوحة في غرب العاصمة قبل أن تسقطها منظومة السي رام التي تحمي القاعدة.