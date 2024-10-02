العراق يعلن فتح الأجواء أمام حركة الطائرات بعد توقفها بسبب التطورات الإقليمية

أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، عودة حركة الطيران إلى طبيعتها وبشكل تام بجميع المطارات بعد توقفها بسبب التوترات الإقليمية.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة النقل العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، بأنه بعد تخطي جميع المخاطر التي كانت من المحتمل أن تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق، قرر وزير النقل عودة فتح الأجواء العراقية أمام الطائرات المدنية العابرة للأجواء والقادمة والمغادرة للمطارات العراقية.

وأضاف البيان، أن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت بالعمل لاستقبال الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة وإدارة الأجواء العراقية.

ونوه البيان، بأن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها وتفعيل خطوطها لجميع وجهاتها بالتزامن مع فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات.