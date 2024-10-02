محافظ أسيوط يؤكد أهمية المتابعة الدورية للقطاعات والمشروعات وسير العمل

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للقطاعات والمشروعات التي تقدم خدمات للمواطنين بالمراكز والأحياء تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت محافظ أسيوط إلى العمل على إعلاء المصلحة العامة بالحرص والتفاني في العمل لتنمية الموارد، وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة وخاصة إنه يمثل إحدى القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة قطاع كبير من المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى تلك الخدمات.

وأوضح محافظ أسيوط إنه كلف رؤساء عدد من المراكز والقرى بالمرور على مراسي مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة؛ لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات بشكل لائق فضلًا عن التأكيد على تعظيم الإيرادات والتحصيل من المراسي، حيث قام ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا بالمتابعة الدورية والمستمرة لمشروع العبارات وذلك بالمرور على موقع عبارة مجريس التابعة لمركز صدفا للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تطبيق اشتراطات الأمان والسلامة المهنية وضبط الأداء وتحصيل الإيرادات طبقًا للتعريفة الجديدة.

كما أشار إلى أهمية الحفاظ على وحدات ومعدات مشروع العبارات النهرية، والتأكد من سلامتها قبل التحرك حفاظًا على حياة المواطنين وسلامة المركبات التي تساهم في تسهيل النقل والانتقال والحركة للمواطنين والبضائع والسيارات ببعض المراكز والقرى بالمحافظة.