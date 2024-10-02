سي إن إن: صاروخ إيراني ضُرب بالقرب من مقر الموساد الإسرائيلي

قال مراسل شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، في دولة الاحتلال الإسرائيلي جيم شوتو، إن أحد أهداف الصواريخ الإيرانية التي ضربت “إسرائيل” مساء الثلاثاء كان مبنى الموساد الإسرائيلي.

وأكد في إفادته الصحفية بأن من بين الأهداف المستهدفة “كانت المطارات الإسرائيلية، ولكن الأهم، وهو نقطة حاسمة، هو مقر الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، والذي يقع داخل تل أبيب، في الجزء الشمالي من المدينة”.

وأضاف أن الموساد يقع “ضمن منطقة سكنية مكتظة بالسكان. وبالطبع، فإن القلق يكمن في أنه حتى وإن كانت إيران تعتبر ذلك هدفًا عسكريًا، فإن الموقع في مدينة مكتظة بالسكان المدنيين”.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هجومه الصاروخي ضرب “ثلاث قواعد عسكرية” في منطقة تل أبيب.

وصرّح الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة “إيسنا” للأنباء: “استهدفنا ثلاث قواعد عسكرية حول تل أبيب” خلال العملية التي أطلق فيها عشرات الصواريخ الباليستية.