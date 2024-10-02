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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المغرب والولايات المتحدة يبحثان الشراكة الاستراتيجية والقضايا الإقليمية والدولية

وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة
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بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية المغربية الأمريكية، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين "بوريطة" و"بلينكن" في واشنطن ويأتي في إطار المشاورات السياسية الدائمة بين البلدين.

ويخلد المغرب والولايات المتحدة الذكرى الـ20 لحدثين بارزين في علاقاتهما؛هما اتفاقية التجارة الحرة، وهي الاتفاقية الوحيدة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دولة إفريقية، وبـ"مناورات الأسد الإفريقي"، الذي يعد أكبر تدريب عسكري أمريكي في القارة الإفريقية.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي