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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء ومصابون في استهداف منزل بخان يونس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عددا من أفراد عائلة صحفي فلسطيني استشهدوا، منهم شقيقه وعمه وأبناء عمه، فيما أصيب هو بجروح بليغة إلى جانب والدته وشقيقه، ولا زالوا عالقين تحت ركام بيت أقارب لهم، كان يؤويهم جنوب شرق خان يونس.

وأوضحت الوكالة أن الصحفي أحمد الزرد مصاب بظهره، ووالدته مصابة وفقدت الوعي، بينما تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الاقتراب من المنزل، وتطلق آليات الاحتلال الرصاص على كل من يتحرك.

وبينت أنه مع تدمير البيت المكون من طابقين، فإن المصابين المتواجدين تحت الركام يناشدون إنقاذهم، لكن لا يستطيع أحد الاقتراب.

 

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