الأمم المتحدة: 186 ألف حالة إصابة بالكوليرا في اليمن بينها 680 وفاة خلال 6 أشهر

أعلنت الأمم المتحدة، تسجيل أكثر من 186 ألف حالة إصابة بالكوليرا في اليمن، من بينها 680 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في عموم البلاد، خلال الستة الأشهر الماضية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير الحالة الإنسانية الذي أذاعته الفضائية اليمنية، "واصل الكوليرا انتشاره في جميع أنحاء اليمن، حيث يمثل الأطفال دون سن الخامسة وكبار السن ربع جميع الحالات".

وأضاف أن "بيانات السلطات الصحية تشير إلى إجمالي تراكمي يزيد عن 186 ألف حالة مشتبه بها من الكوليرا، و680 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، في جميع المحافظات الـ 22 في اليمن منذ منتصف مارس 2024".

وأوضح أن الوباء المتفشي منذ ستة أشهر فريد من نوعه، حيث أنه مدفوع بتلوث المياه والغذاء.