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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تواصل مستمر مع كل أطراف الصراع في أوكرانيا

المدير العام للوكالة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي
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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الثلاثاء، أن الوكالة الدولية للطاقة على تواصل مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا.

وقال جروسي للصحفيين في ختام زيارته لبيلاروس: "نحن نتفاعل باستمرار مع كلا الجانبين، وهذا مهم جدا لأن هذه للأسف حرب. ونقوم بانتظام بإبلاغ المجتمع الدولي بالوضع".

وأشار جروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء السلامة التابعين لها متواجدون في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وكذلك على أراضي أوكرانيا، بما في ذلك المنطقة القريبة من محطة تشيرنوبل.

ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث سيلتقي بالرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن جروسي يزور بيلاروس لعقد اجتماعات رفيعة المستوى في مينسك وزيارة محطة الطاقة النووية البيلاروسية.

وأوضحت الوكالة أن المدير وفريقه سيقيمون الوضع في المنشأة بعد أربع سنوات تقريبا من توصيلها بالشبكة، وكذلك التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات المنشورة في مراجعة السلامة التشغيلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2021.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية أطراف الصراع أوكرانيا روسيا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي