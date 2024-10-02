سلتيك يخسر من بوروسيا دورتموند بنتيجة 7-1 ويكسب احترام العالم

تلقى فريق سلتيك الإسكتلندي، مساء الثلاثاء، هزيمة ثقيلة من مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 7-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبالرغم من خسارة سلتيك من بوروسيا دورتموند، إلا أن النادي الإسكتلندي كسب احترام العالم بسبب جماهيره.

جماهير سلتيك

جماهير سلتيك الإسكتلندي تدعم لبنان وفلسطين

أظهرت جماهير سلتيك خلال هذه المباراة، عمق الإحساس الإنساني والالتزام بالقضايا العادلة، مرة أخرى تضامنًا مثاليًا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وارتفعت في سماء ملعب سيجنال إيدونا بارك أعلام لبنان وفلسطين، بأيدي جماهير سلتيك، حاملة معها رسالة دعم قوية للشعبين الشقيقين اللذين يتعرضان للعدوان والظلم.

جماهير سلتيك ترفع علمي فلسطين ولبنان

هذا التضامن ليس وليد اللحظة، بل هو سمة راسخة في ثقافة جماهير سلتيك التي طالما كانت صوتًا للمظلومين في كل مكان.

وتعتبر جماهير سلتيك أكثر أندية أوروبا الداعمة للقضية الفلسطينية في الفترة الحالية، وذلك امتدادًا لتاريخها الطويل في دعم القضايا الإنسانية.

أهداف مباراة بوروسيا دورتموند ضد سلتيك

شهدت مباراة بوروسيا دورتموند ضد سلتيك، مهرجان أهداف، حيث افتتح إيمري تشان التهديف في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، ثم تعادل الضيوف بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق ديازين ماييدا، الذي أحرز هدف سلتيك الوحيد في اللقاء.

وأحرز كريم أديمي 3 أهداف في الدقائق: 11، 29، و42، بينما جاء سجل سيرو جيراسي هدفين في الدقيقتين 40 من ركلة جزاء و66، قبل أن يختتم فيلكس نميتشا السباعية في الدقيقة 79.

وبتلك النتيجة، تصدر بوروسيا دورتموند جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد سلتيك عند 3 نقاط في المركز الـ19.