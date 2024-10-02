بونيفاس ينقذ باير ليفركوزن وتشابي ألونسو من فخ ميلان.. فيديو

خطف فريق باير ليفركوزن الألماني، فوزًا صعبًا من ضيفه ميلان الإيطالي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب باي أرينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما كل فريق مباغتة الآخر في أول 45 دقيقة من اللقاء.

مباراة باير ليفركوزن ضد ميلان

وفي الشوط الثاني، نجح النيجيري فيكتور بونيفاس في زيارة شباك ميلان في الدقيقة 51، لينقذ باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو من فخ الروسونيري.

وبهذا الهدف، وصل رصيد باير ليفركوزن إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما ظل ميلان بلا نقاط في المركز الـ29.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث سيشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق سيخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.