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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ختام كورس ألف مُعلم كنسي "طور" بحلوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اختتم مساء أمس الثلاثاء بكنيسة السيدة العذراء مريم بوادي حوف، كورس ألف معلم كنسي في مرحلته الرابعة تحت شعار "طور" بإيبارشية حلوان والمعصرة

وذلك برهايه الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم.

حيث تم تقديم ورشتي عمل (كيف تصنع مؤتمر ناجح)، (دودة ولا فراشة؟).

والجديد بالذكر أن عدد المشاركين بالكورس بلغ ٣٢٠ من الكهنة، والخدام، والخادمات.. من ٢١ كنيسة على مستوى الإيبارشية.

كما قام الكورس علي نظام ورش العمل (المحاضرات التفاعلية)، والمشاركة من الحضور.

وقد حاضر في هذا الكورس ٢١ من الكهنة، والخدام، والخادمات.. من داخل الإيبارشية.

 

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