إلهام شاهين: سعيدة بالتكريم في مهرجان المونودراما وأكره الحروب وأنادي بالسلام

وجهت الفنانة إلهام شاهين الشكر إلى إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وذلك بعد تكريمها في حفل الافتتاح اليوم.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورا لها من تكريم اليوم، لتشارك بها جمهورها.

ووجهت الفنانة إلهام شاهين الكثير من الرسائل فى كلمتها بمناسبة التكريم، خاصةً على الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية.

وجاءت الرسالة "سعيدة بالكريم من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، شكرا دكتور أسامه رؤوف رئيس المهرجان وتمنياتى بالتوفيق فى الدورة السابعة.

وتابعت "ألف مبروك للمكرمين، صديقى الغالى النجم هانى رمزى، والفنان غنام غنام من فلسطين، ودكتور جبار الجودى نقيب الفنانين العراقيين، شرفتونا ونورتوا مصر، ومرحبا بكل ضيوف المهرجان من كل مكان بالعالم".

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على ما تمر به المنطقة من أوضاع متوترة بسبب العدوان الإسرائيلي المجرم على فلسطين ولبنان.

وجاءت رسالتها "أكره الحروب وأتمنى وأنادي بالسلام والأمان لكل شعوب العالم، مليارات يتم صرفها على الأسلحه والدمار والخراب، لو تم صرف هذه المليارات على ما يفيد الإنسان من علم وصحة وتقدم وجمال وحياة كريمة، لكانت الحياة أجمل وأرقى".

يشار أن الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما انطلقت اليوم بحفل افتتاح على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان.