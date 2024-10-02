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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنتر ميلان يحصد أول 3 نقاط بفوز كبير على النجم الأحمر

مباراة إنتر ميلان
مباراة إنتر ميلان ضد النجم الأحمر
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حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي، فوزًا كبيرًا على ضيفه النجم الأحمر الصربي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم إنتر ميلان على النجم الأحمر بهدف للا شئ في الشوط الأول، حيث منح التركي هاكان تشالهان أوغلو النيراتزوري هدف التقدم في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يشارك الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بديلًا في اللقاء ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 71، قبل أن يختتم الإيراني مهدي طارمي الرباعية في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

ترتيب إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وبهذا الفوز، حصد إنتر ميلان أول 3 نقاط له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما تعادل سلبيًا أمام مانشستر سيتي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

وارتقى إنتر ميلان للمرتبة الخامسة في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد النجم الأحمر بلا نقاط في المركز الـ32.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث سيشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق سيخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

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