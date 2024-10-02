الحكومة الكندية تنجو من تصويت جديد لحجب الثقة في مجلس العموم

نجت حكومة رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الثلاثاء، من محاولة ثانية من قبل حزب المحافظين المعارض، للإطاحة بها من خلال اقتراح بحجب الثقة في مجلس العموم، حيث صوت الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الكتلة الكيبيكية ضد اقتراح المحافظين.

فقد صوت 207 نواب ضد الاقتراح مع تصويت 120 لصالحه، فيما كانت نتيجة تصويت المحاولة الأولى التي جرت في 25 سبتمبر الماضي 211 ضد القرار مقابل 120.

وصوت النواب على اقتراح زعيم حزب المحافظين بيير بوليفير بعد فترة الأسئلة في مجلس العموم.

ومن المتوقع تقديم اقتراح بحجب الثقة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية العام، حتى مع فشل الاقتراحين الأولين.

وألقى الاقتراح، الذي تم تقديمه يوم الخميس الماضي، باللوم على الحكومة الليبرالية في "مضاعفة تكاليف الإسكان، وفرض الضرائب على الغذاء، وإطلاق العنان للجريمة" ووصفها بأنها "الحكومة الأكثر مركزية في تاريخ كندا".

كان الليبراليون الأقلية بحاجة إلى دعم حزب آخر على الأقل في مجلس العموم للبقاء على قيد الحياة في مثل هذه التصويتات أو تمرير أي تشريع.