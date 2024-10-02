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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالأسماء.. تعرف على قائمة المستبعدين من منتخب مصر لمباراتي موريتانيا

جهاز المنتخب
جهاز المنتخب
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن قائمة المنتخب؛ استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

واستبعد حسام حسن المدير الفني للمنتخب عدد من الأسماء من معسكر الفراعنة على رأسها محمد النني وإمام عاشور وأحمد حجازي وعمر كمال عبد الواحد. 

كما تم استبعاد محمد هاني ظهير أيمن الأهلي؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها فى السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

وجاءت  قائمة الفراعنة كالآتي:

محمد الشناوي 
المهدي سليمان 
محمد عواد 
مصطفى شوبير

رامي ربيعة
محمد عبد المنعم  
أحمد رمضان بيكهام 
خالد صبحي 
محمد حمدي شرف 
محمد شحاته 
أحمد نبيل كوكا 
أحمد عيد

حمدي فتحي 
مروان عطية 
ناصر ماهر 
أحمد سيد زيزو  
نبيل عماد دونجا 
محمود حسن تريزيجيه  
عمر مرموش 
محمد صلاح
مصطفي فتحي 
إبراهيم عادل

مصطفي محمد 
أسامة فيصل

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