حسام حسن يعلن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهة موريتانيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن قائمة المنتخب؛ استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفى شوبير

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي

محمد حمدي شرف

محمد شحاته

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

حمدي فتحي

مروان عطية

ناصر ماهر

أحمد سيد زيزو

نبيل عماد دونجا

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفي فتحي

إبراهيم عادل

مصطفى محمد

أسامة فيصل