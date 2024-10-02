في ليلة ظهور تشيزني.. برشلونة يمطر شباك يونج بويز بخماسية

أمطر فريق برشلونة الإسباني شباط ضيفه يونج بويز السويسري بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم برشلونة على يونج بويز في الشوط الأول بثلاثية نظيفة، حيث افتتح روبرت ليفاندوفسكي التهديف في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف رافينيا الهدف الثاني، فيما عزز إينيجو مارتينيز تقدم البلوجرانا بهدف ثالث في الدقيقة 37.

مباراة برشلونة ضد يونج بويز

وفي الشوط الثاني، عاد ليفاندوفسكي للتسجيل مجددًا في الدقيقة 51، بينما جاء الهدف الخامس للفري الكتالوني في الدقيقة 81 عن طريق النيران الصديقة، إذ أحرز محمد علي كامارا مدافع يونج بويز هدفًا بالخطأ في مرماه.

وشهدت مباراة برشلونة ويونج بويز، ظهور البولندي فيوتشيك تشيزني، الذي حرص على دعم البرسا من مدرجات ملعب مونتجويك.

وتواجد تشيزني في مدرجات ملعب مونتجويك، لمؤازرة برشلونة أمام ضيفه يونج بويز، قبل الإعلان رسميًا عن إتمام صفقة انتقال حارس المرمى البولندي لصفوف الفريق الكتالوني.

واجتاز تشيزني صاحب الـ34 عامًا الفحوص الطبية، قبل التوقيع على عقود انتقاله إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

وتعد إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، هي السبب الرئيسي في رجوع تشيزني عن قراره باعتزال كرة القدم نهائيًا، وانضمام الأخير إلى صفوف برشلونة.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات التقليدي)، ليشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

يخوض برشلونة مواجهات على ملعبه أمام كل من: بايرن ميونخ الألماني - أتالانتا الإيطالي - يونج بويز السويسري - بريست الفرنسي.

وخارج أرضه ضد كل من: بوروسيا دورتموند الألماني - بنفيكا البرتغالي - النجم الأحمر الصربي - موناكو الفرنسي.