البنتاجون: المدمرات الأمريكية شاركت في إسقاط صواريخ إيران

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، الثلاثاء، إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط أطلقتا 12 صاروخًا اعتراضيًا للتصدي لصواريخ إيرانية كانت تستهدف إسرائيل.

وأضاف في مؤتمر صحفي أذاعته قناة (الحرة) الأمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال تشارلز براون، على تواصل دائم مع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس للتباحث حول التطورات الراهنة.

وأوضح أن القوات الأمريكية تستمر في تحسين تموضعها لضمان قدرتها على الرد على إيران وحماية إسرائيل من الهجمات المحتملة.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة سترد بالطريقة المناسبة إذا حاولت إيران استغلال الأوضاع لمهاجمة أمريكيين أو مصالح أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه لم يتم استخدام أي قوات أو معدات أمريكية أخرى في الرد على هذه الصواريخ التي انطلقت من داخل إيران.