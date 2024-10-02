الأردن يعيد فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران

أعلنت السلطات الأردنية إعادة فتح المجال الجوي الأردني أمام حركة الطيران.

وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم ميستو، مساء الثلاثاء، إنه وبعد تقييم الأوضاع ومستوى المخاطر فقد تقرر إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران للطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء.

وكانت هيئة الطيران المدني الأردنية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تعليق حركة الملاحة الجوية في المجال الجوي الأردني بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو، في تصريح صحفي في وقت سابق، إن القرار يأتي عقب التصعيد في المنطقة، والذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.

ولفت إلى أن القرار يأتي التزامًا بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

وأكد مستو أن القرار الاحترازي الذي تم اتخاذه ستتم مراجعته وفقًا للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.

وأفاد بأن شركات الطيران يتم العمل على إبلاغها، كما يتم تحديث البيانات بشكل مستمر لاطلاع المسافرين والمعنيين على آخر المعلومات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.