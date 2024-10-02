كاتب صحفي: عقلية قادة المعارك في إسرائيل تدفع المنطقة لحرب إقليمية

الأربعاء 02/أكتوبر/2024 - 12:28 ص

قال الكاتب الصحفي أحمد زكارنة، إن حزب الله لا توجد لديه إشكالية الدخول في مفاوضات، إلا أن الجانب الإسرائيلي لا يريد هذه المفاوضات، كما أن حزب الله قد فوض الرئيس نبيه بري بإجراء المفاوضات كما كان الحال في حرب 2006.

وأضاف «زكارنة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن ما تشهده تل أبيب ويافا مؤشر على أن جميع الساحات تشهد تصعيدا خطيرا، كما أن اتصال بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي بوتين له دلالات سياسية لا ترتبط فقط بمحاولة لجم إيران ولكن جاء بطلب من الدولة الأمريكية لقراء العقل الروسي إذا ما انزلقت الأمور إلى حرب موسعة ربما تؤدي لحرب عالمية ثالثة إذا انخرطت فيها الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وأكد أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة بشكل اضح وصريح، فالحكومة الإسرائيلية تدفع منطقة الشرق الأوسط إلى حالة اشتعال كاملة لن تقف عند لبنان فقط، وما تشهده الساحة السورية من ضربات يفيد بأن العقلية التي تقود المعارك في إسرائيل تريد دفع المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة.

