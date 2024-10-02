دوري أبطال أوروبا| مانشستر سيتي يقهر سلوفان براتيسلافا السلوفاكي خارج الديار

قهر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء، مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، بالفوز عليه برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما بالملعب الوطني في سلوفاكيا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته ضد سلوفان براتيسلافا، متقدمًا بثنائية دون رد، أحرزها إلكاي جوندوجان في الدقيقة الثامنة، وفيل فودين في الدقيقة 15.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد سلوفان براتيسلافا

وفي الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي هز شباك خصمه، حيث أضاف إيرلينج هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 58، فيما اختتم الشاب جيمس ماكاتي الرباعية في الدقيقة 74، لتحقق كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الفوز خارج الديار بنتيجة 4-0.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 4 نقاط، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بلا نقاط في المركز الـ35 قبل الأخير.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث سيشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق سيخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

يخوض مانشستر سيتي مباريات على أرضه ضد: إنتر ميلان الإيطالي، كلوب بروج البلجيكي، فينورد الهولندي، سبارتا براج التشيكي.

أما خارج أرضه، أمام كل من: باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.