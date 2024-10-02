المغرب وبريطانيا يبحثان للأمن الإقليمي والتعاون الثنائي في مجال الدفاع

بحث الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، أمس الثلاثاء بالرباط، مع نائب الأميرال إدوارد ألجرين، المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية، الأمن الإقليمي وعلاقات التعاون الثنائي في مجال الدفاع.

وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية بأن المباحثات تناولت، بشكل خاص، بحث السبل والوسائل الكفيلة بإعطاء مزيد من الدينامية للتعاون، خاصة فيما يتعلق بقابلية التشغيل البيني وتبادل التجارب والخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

وأضاف البيان أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية الفريق أول محمد بريظ، بحث مع نائب الأميرال إدوارد ألجرين، مختلف مجالات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة المغربية والقوات المسلحة البريطانية، ويشمل هذا التعاون التأهيل، وتبادل الزيارات والتجارب، وتنظيم التدريبات المشتركة.

وأعرب الفريق أول عن إرادة القوات المسلحة المغربية لمواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون العسكري مع القوات المسلحة البريطانية، وكذلك توسيعه ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاستعلامات ومراقبة الحدود والحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني.

وأشار البيان إلى أن التعاون العسكري المغربي-البريطاني ينظمه الاتفاق-الإطار للتعاون العسكري والتقني الموقع سنة 1993، وكذلك الترتيبات التقنية التي ترتكز بالأساس حول التشاور الاستراتيجي، والتأهيل وتبادل المعارف، وخاصة التدريب المنتظم في إطار التمارين المشتركة، على غرار "جبل الصحراء" و"توبقال" و"الأسد الإفريقي".. وتتم برمجة الأنشطة الثنائية وفقا لجدول زمني تحدده لجنة مشتركة تنعقد سنويا وبالتناوب في الرباط ولندن.

