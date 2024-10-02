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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي موريتانيا

جهاز المنتخب
جهاز المنتخب
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة  الكابتن حسام حسن قائمة المنتخب؛ استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي 
المهدي سليمان 
محمد عواد 
مصطفى شوبير

رامي ربيعة
محمد عبد المنعم  
أحمد رمضان بيكهام 
خالد صبحي 
محمد حمدي شرف 
محمد شحاته 
أحمد نبيل كوكا 
أحمد عيد

حمدي فتحي 
مروان عطية 
ناصر ماهر 
أحمد سيد زيزو  
نبيل عماد دونجا 
محمود حسن تريزيجيه  
عمر مرموش 
محمد صلاح
مصطفي فتحي 
إبراهيم عادل

مصطفي محمد 
أسامة فيصل

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