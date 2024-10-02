الخارجية الإيرانية: إيران لن تتردد في اتخاذ المزيد من التدابير للدفاع عن حقها المشروع

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران على استعداد تام لاتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية من أجل حماية مصالحها المشروعة والدفاع عن سيادتها ضد أي عدوان عسكري واستخدام غير قانوني للقوة، ولن تردد في هذا الصدد.

وقالت الخارجية الإيرانية - في بيان أوردته وكالة (إرنا) الإيرانية للأنباء - بشأن العمليات الدفاعية للقوات المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات المسلحة الإيرانية تماشيا مع إعمال الحق الأصيل في الدفاع المشروع، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وردا على الأعمال العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاعتداء على سيادة إيران ووحدة أراضيها والتسبب في استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والذي كان ضيفا رسميا على الحكومة الإيرانية وكذلك استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والمستشار العسكري الإيراني الكبير العميد عباس نيلفروشان في بيروت، تم مساء اليوم /الثلاثاء/، تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية على أهداف ومنشآت عسكرية وأمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن لجوء إيران إلى حق الدفاع المشروع، بعد فترة طويلة من ضبط النفس، يظهر النهج المسؤول الذي تتبعه تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين في وقت لا تزال تستمر فيه الأعمال غير القانونية والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته المتكررة على لبنان وسوريا.

وأكد البيان أن إيران تستند إلى المبادئ الأخلاقية والتعاليم الإسلامية السامية والاحترام الكامل لحقوق الإنساني الدولي، فقد استهدفت بالصواريخ الدفاعية الأهداف والمنشآت العسكرية والأمنية للاحتلال الإسرائيلي فقط.

وطالبت الخارجية الإيرانية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وهادفة لمنع استمرار التهديدات ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين من قبل الاحتلال الإسرائيلي.