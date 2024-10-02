ضياء رشوان: الاحتلال لم يستطع اختراق «السنوار» رغم الاحتلال والمحاصرة

الأربعاء 02/أكتوبر/2024 - 12:14 ص

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على عدم علم الولايات المتحدة بتجهيز إيران ضربة ضد إسرائيل، قائلا: "أمريكا ليس لديها كل هذه القوة الخارقة، كما كنا نظن من قبل أن إسرائيل لديها القوة الخارقة".

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، على قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل ظلت عام كامل في غزة غير قادرة على أشخاص يملكون كلاشينكوف، فجيش الدفاع الإسرائيلي اخترق حزب الله لكن لم يستطع اختراق يحيى السنوار رغم أن القطاع محتل منذ 1967 حتى 2005 ثم حُصر منذ 2005 وحتى اليوم.

وتابع: "الوحدة 8200 لم تستطع معرفة التحركات التي حدثت من حماس قبل 7 أكتوبر الماضي، وبالتالي كان هناك فشلا كبيرا للغاية تأكد بعدها، فالذي يتحرك في غزة هو طرف واحد، وهم الفلسطينيون، بينما في لبنان وحزب الله هناك أطراف أخرى تتسرب منها المعلومات".