أرتيتا يتفوق على إنريكي.. أرسنال يكرم ضيافة باريس سان جيرمان

أكرم فريق أرسنال الإنجليزي، ضيافة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بالفوز عليه بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق أرسنال بقيادة مدربه الإسباني مايكل أرتيتا على باريس سان جيرمان تحت القيادة الفنية الإسبانية للمدرب لويس إنريكي، رغم استحواذ الأخير على الكرة في أغلب أوقات المباراة.

هز كاي هافيرتز شباك البي إس جي في الدقيقة 20، قبل أن ترفض الكرة معانقة شباك الجانرز في الدقيقة 28 عن طريق نونو مينديش ظهير أيسر الفريق الباريسي.

وأضاف بوكايو ساكا جناح أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق اللندني بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حافظ أرسنال على شباكه نظيفة أمام سيطرة من باريس سان جيرمان على مجريات اللعب ووجود خطورة هجومية على مرمى دافيد رايا.

وبتلك النتيجة، حصد أرسنال أول 3 نقاط له في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق سيخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.