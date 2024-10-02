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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

خبير عسكري: إسرائيل دخلت في الحرب الشاملة ولن يوقفها أحد

العميد أندريه أبو
العميد أندريه أبو معشر، الخبير العسكري
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قال العميد أندريه أبو معشر، الخبير العسكري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استطاعت إلحاق ضرر كبير في المنظومة القيادية لحزب الله، خاصة بعد اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وقادة الصف الأول، ما أحدث وقع كبير على القوى البشرية في حزب الله.

وأضاف «أبو معشر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنه لم يعد في حزب الله قياديين قادرين على إعادة إنتاج رد استراتيجي من خلال وتجديد الخطط، غير الخطط المسبقة الإعداد التي لا يزال العمل جاري فيها للذهاب إلى تغيير قواعد الاشتباك والتي تحتاج إلى موافقة وإعادة استصدار توجيهات قيادية.

وأوضح أنه لا يمكن إغفال المسار العام الذي تريده إيران ومحور الممانعة من الذهاب إلى الحرب الشاملة، فقد فات الأوان للحديث عن إعادة ترتيب قواعد الاشتباك لأن إسرائيل دخلت في الحرب الشاملة ولن يوقفها شيء مهما فعل حزب الله من إطلاق صواريخ أو من مقاومة على الأرض.

وتابع: «ينتظر حزب الله الفرصة المناسبة لإحداث الضرر المناسب لإسرائيل في مستقبل المعركة، وقد يكون هذا هو التحدي الذي سيثبت من خلاله حزب الله استعادته زمام الأمور».
 

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