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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير جمال بيومي: مصلحة نتنياهو الشخصية استمرار القتال بلا حدود

السفير جمال بيومي،
السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر هي القوة العظمى في المنطقة وركيزة للأمن والسلام، فقواتها المسلحة على مستوى عالمي، ولا تستخدمها للعدوان على أي أحد.

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة على شاشة قناة إكسترا نيوز، أن قلوب المصريين مع لبنان، والشعب اللبناني ينظر إلى مصر أنها دولة شقيقة، كما أن الشعب اللبناني من أقرب الشعوب إلى مصر، متابعا: «ندين أي العدوان في لبنان وندعو إلى احترام سيادته ووقف هذا الغرور الإسرائيلي الذي هو للأسف الشديد صمد عنه المجتمع الدولي المتمثل في الولايات المتحدة وحزب الأطلنطي».

وواصل: «ما يحدث كارثة قومية، فلا أحد في لبنان يرتضي هذا الوضع، كما أن لبنان ينتفض للدفاع عن أرضه وعرضه، وإسرائيل لن تستطيع المضي قدما في حرب طويلة المدى لأن قدرتها وحجم جيشها لا يسمح لها بذلك ولا بالحرب على أكثر من جبهة».

وأكد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مطلوب للعدالة الدولية نتيجة جرائم ارتكبها تمس الشرف الخلقي، مشيرا إلى أنه مهما وعد بالاستجابة إلى نداءات وقف إطلاق النار فهو غير صادق لأن مصلحته الشخصية أن يستمر القتال بلا حدود».

السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق مصر لبنان نتنياهو إسرائيل