وكيل صحة شمال سيناء: مبادرة «الرياضة للجميع» تضمن للشباب امتلاك الصحة والقوة

شهد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة مباراة كرة القدم المقامة في الصالة المغطاة بين صحة المنوفية وصحة شمال سيناء بحضور كابتن إيهاب بيتا وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أحمد أهمية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "الرياضة للجميع" واهتمامه غير المسبوق بالرياضة، مشددا على أن الوزارة تعي هذا التوجه جيدًا وتسعى لتطبيقه بوصفه "أسلوب حياة" يضمن للشباب امتلاك الصحة والقوة.

وقال الدكتور أحمد، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالرياضة من خلال التعاون البناء بين وزارات الشباب والرياضة، ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ العديد من الأنشطة المختلفة في مجالات التنمية الرياضية والصحية، من خلال عشرات البرامج بالتعاون مع مختلف الوزارات، وتطبيقها على مستوى المديريات بمحافظات الجمهورية.