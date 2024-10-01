تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في بيع السيارات المستأجرة بالمعصرة

قرر قاضي المعارضات اليوم، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة النصب علي المواطنين وبيع السيارات المستأجرة.

تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بتضرره من (مالك إحدى الشركات لتأجير السيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) لقيامه بالإحتيال عليه عن طريق إستئجار السيارة الخاصة به لتشغيلها وتأجيرها لآخرين وعقب إستلامها إمتنع عن دفع القيمة الإيجارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (شقيقه "مالك مكتب لتأجير السيارات" و5 آخرين "أحدهم خارج البلاد") أمكن ضبطهم عدا المتواجد خارج البلاد، بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين من خلال بيع السيارات المستأجرة من المواطنين لأشخاص آخرين عقب تزوير المستندات الخاصة، وأقروا بإرتكابهم عدد 19 واقعة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط السيارات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .