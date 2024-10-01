مجلس الأمن يجتمع غدا لمناقشة تطورات الشرق الأوسط

الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 11:50 م

يجتمع مجلس الأمن غدا الأربعاء لمناقشة تطورات الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ورصد مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، عمليات الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على لبنان.

وقال «عبدالفتاح»، إنه ما زالت هناك موجة مستمرة من سلسلة الغارات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، موضحا أن جيش الاحتلال طالب خلال الساعتين الماضيتين، سكان عدد من البلدات بالقطاع الأوسط والقطاع الشرقي بجنوب لبنان بالمغادرة نظرًا للغارات التي ستوجه على هذه الأماكن في الساعات المقبلة.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية خلال لقائه على الهواء، اليوم، أن سكان هذه البلدات والقرى تجمعوا في ساحة بلدة رميش، وانتقلوا إلى العاصمة اللبنانية بيروت وسط قوات الجيش اللبناني، وذلك في إطار ما تحاوله الدولة اللبنانية إجلاء ومساعدة أهالي قرى الجنوب اللبناني.

وتابع أن هناك مطالبات عديدة يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي بين حين وآخر لأهالي البلدات بالمغادرة الفورية، وهي البلدات التي لم يتعود أهلها على عمليات إجلاء من قبل في مشاهد مأساوية ولحظات تحبس الأنفاس».