في قلب ألمانيا.. شاهد كيف تضامنت جماهير سلتيك مع لبنان وفلسطين؟

أظهرت جماهير سلتيك الإسكتلندي، مساء اليوم الثلاثاء، عمق الإحساس الإنساني والالتزام بالقضايا العادلة، مرة أخرى تضامنًا مثاليًا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وتضامنت جماهير نادي سلتيك خلال مباراة فريقها أمام العملاق الألماني بوروسيا دورتموند، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أعلام فلسطين ولبنان ترفرف في سماء ألمانيا

وارتفعت في سماء ملعب سيجنال إيدونا بارك أعلام لبنان وفلسطين، بأيدي جماهير سلتيك، حاملة معها رسالة دعم قوية للشعبين الشقيقين اللذين يتعرضان للعدوان والظلم.

هذا التضامن ليس وليد اللحظة، بل هو سمة راسخة في ثقافة جماهير سلتيك التي طالما كانت صوتًا للمظلومين في كل مكان.

في مباراة سابقة ضد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، رفعت جماهير النادي الإسكتلندي لافتة مؤثرة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، خاصة مدن غزة وجنين وطولكرم ونابلس، مؤكدة أنهم لن يتركوا الشعب الفلسطيني يواجه مصيره وحيدًا.

جماهير سلتيك أكثر أندية أوروبا الداعمة للقضية الفلسطينية

يذكر أن، جماهير سلتيك دعمت القضية الفلسطينية في أكتوبر 2023 في ظل كل تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة، وذلك خلال مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، لتستمر في إبهار العالم بالتضامن مع فلسطين منذ قديم الأزل إلى الفترة الحالية، التي بدأت منذ عملية طوفان الأقصى وحتى استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأبرياء المدنيين من أطفال ونساء ورجال وشيوخ.

وتعتبر جماهير سلتيك أكثر أندية أوروبا الداعمة للقضية الفلسطينية في الفترة الحالية، وذلك امتدادًا لتاريخها الطويل في دعم القضايا الإنسانية، حيث ناصرت جماهير سلتيك فلسطين خلال مواجهة هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي في تصفيات دوري أبطال أوروبا عام 2016، ليحقق الاتحاد الأوروبي وقتها في الواقعة ويغرم بطل إسكتلندا 10 آلاف يورو. في الوقت الذي جمع به المشجعون الإسكتلنديون أكثر من 34 ألف جنيه أسترليني لصالح الفلسطينيين، بعد إطلاق حملة دعم «مباراة الغرامة من أجل فلسطين»، وقبلها بعامين، عوقب سلتيك بغرامة 16 ألف جنيه إسترليني بسبب رفع الأعلام الفلسطينية خلال مواجهة الفريق أمام ريكيافيك الأيسلندي في دوري أبطال أوروبا.

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