الهجوم الإيراني على إسرائيل.. الحرس الثوري: «الوعد الصادق 2» يأتي انتقامًا لـ«نصر الله وهنية ونيلفروشان».. الاحتلال يتوعد إيران.. وخبراء: سيناريو الحرب الشاملة أصبح وشيكًا

وابل من الصواريخ الإيرانية صوبت باتجاه إسرائيل، مساء الثلاثاء، لتسود حالة من الاستنفار الأمني في كل بقاع الأراضي المحتلة، حيث دوت صفارات الإنذار في جميع الأنحاء، ودعت سلطات الاحتلال مواطنيها إلى ضرورة توخي الحذر، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات لتأمين مواطنيها وتوعدت بالرد على الهجوم.

لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

وسجلت عدسات العديد من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام العالمية لحظات سقوط الصواريخ على الأراضي المحتلة، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل".

وفي بيان له مساء الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل وسيستهدفها مجددا إذا ردت على أي هجوم.

"هجمات قاسية ومدمرة"

وحذر الحرس الثوري إسرائيل من أنها ستواجه "هجمات قاسية ومدمرة" في حال الرد على الهجوم الذي أطلق عليه اسم "الوعد الصادق 2"، مشددا على أن الهجوم يأتي انتقاما لمقتل زعيمي حزب الله اللبناني حسن نصر الله، و"حماس" إسماعيل هنية، والقيادي في الحرس الثوري عباس نيلفروشان.

الهجوم الصاروخي الإيراني الأول.. أبريل 2024

ويأتي الهجوم الإيراني الثاني بعد نحو 6 أشهر على الأقل من الهجوم الأول الذي نفذته إيران في أبريل الماضي، حيث أطلقت المئات من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ ردا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في سوريا، والذي أسفر عن مقتل العديد من قيادات الحرس الثوري الإيراني آنذاك.

العديد من الخبراء علقوا على الهجوم الإيراني على إسرائيل، مؤكدين أن سيناريو الحرب الشاملة أصبح أقرب بعد الهجوم الإيراني الثاني خلال 6 أشهر.

وفي هذا الشأن، توقع الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، أن تكبد الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية ضد إسرائيل خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن إيران ضربت صواريخ كبيرة وعديدة في المطار العسكري الإسرائيلي، بجانب ضرب عدة مناطق أخرى في تل أبيب.

وأضاف "عبود" في تصريحات تليفزيونية: "الصواريخ الإيرانية استهدفت مفاعل ديمونة، ولكن الصواريخ وقعت في صحراء النقب ولم تصل إلى مستهدفها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك حرائق هائلة الآن في تل أبيب وجميع أنحاء إسرائيل، فالجميع يرى الصواريخ الباليستية في سماء البلاد.

وعلى صعيد متصل، قال فادي عاكوم، الكاتب الصحفي اللبناني، إن الهجمات الإيرانية على تل أبيب، قد تجعل الأمور تختلف على الساحة الدولية وخاصة في المنطقة العربية اعتبارا من الليلة.

وأضاف "عاكوم" في تصريحات تليفزيونية، أن هناك مفاجآت كبيرة سيعلن عنها حزب الله خلال ساعات بشأن الرد المباشر على الضربات الإسرائيلية التي قاموا بها خلال الأيام الماضية.

وتابع: "بعد الهجوم الإيراني أصبح الوضع الآن مفتوح على جميع الاحتمالات، وقد تشهد الساحة الإقليمية عدة ضربات قوية بين الإيرانيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت الصحفي اللبناني إلى أن استخدام إيران الصواريخ الباليستية ضد إسرائيل هذه المرة، يعتبر دلالة على جدية الرد أمام المجتمع الدولي، معقبًا: "إيران أعادت الاعتبار لها وأعادت هيبتها بإطلاقها 400 صاروخ باليستي على إسرائيل".