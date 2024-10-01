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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطل متهم بحيازة 2 كيلو حشيش بالتبين لمحكمة الجنايات

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة 15 مايو والتبين، اليوم إحالة عاطل، متهم بالإتجار في الحشيش المخدر، للمحاكمة الجنائية.

كانت قد أمرت النيابة العامة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم، للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لتحليلها وبيان ما إذا كانت مدرجة بجداول قانون المخدرات من عدمه.

ونجحت القوة الأمنية في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزته (1,900كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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