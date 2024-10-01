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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب والنفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب والنفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل
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قفزت أسعار الذهب والنفط بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، بفعل الطلب على الملاذ الآمن مع تصاعد المخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2661.63 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685.42 دولار يوم الخميس الماضي. 

واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2690.3 دولار.

وارتفعت أسعار خام برنت أيضا بنحو 5 بالمئة وتجاوزت مستوى 75 دولارا للبرميل، قبل أن تقلص بعض مكاسبها، مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات القادمة من المنطقة.

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