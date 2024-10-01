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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وفاة شابين في حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل بالتجمع الأول

أرشيفية
أرشيفية
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توفي  شابان فى حادث تصادم بين  سيارة ودراجة نارية مساء اليوم بمنطقة التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من شرطة النجدة بوجود مصادمة ومتوفين إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل يستقله شابين. 

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة شاب وإصابة الآخر، وتم نقل المصاب للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

تم التحفظ على سائق السيارة، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على مُلابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

بالتجمع الاول تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة التجمع الأول وفاة شاب حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل